الفيحاء يُحفز جماهيره بالمجان

المواطن - مروة نبيل

حرصت إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، على تحفيز الجماهير من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد نظيره الأهلي.

الفيحاء يحفز الجماهير بالتذاكر المجانية:

وتكفل مجلس إدارة نادي الفيحاء بدخول كافة الجماهير مجانًا في مباراة الأهلي المقبلة، المقرر إقامتها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91.

وكشف نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اشتراطات عامة لدخول الملعب، هي إبراز تطبيق توكلنا، ارتداء الكمامة، إثبات حالة “محصن بجرعتين” والتباعد الاجتماعي، على أن يكون الدخول للمحصنين بجرعتين من 12 سنة فما فوق.

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد وجه بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجولة “هي لنا دار” بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريق الفيحاوي يستضيف الأهلي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الفيحاوي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

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