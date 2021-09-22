يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفيحاوي يواجه الأهلي غدًا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الأهلي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الفيحاوي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

أندية جدة تتفوق على الفيحاء

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تراجع النتائج أمام أندية جدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهة الأهلي المقبلة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 4 انتصارات خلال 13 مواجهة خاضها أمام أندية جدة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تعادل خلال 3 لقاءات، وخسر 6 مواجهات.

وجاءت جميع انتصارات الفريق الفيحاوي على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتي كان آخرها مواجهتهما الافتتاحية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد.

وحرصت إدارة النادي، برئاسة عبدالله أبانمي، على تحفيز الجماهير من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد نظيره الأهلي، حيث تكفلت بدخول الجماهير كافة مجانًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).