سقط الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، في فخ التعادل أمام الفيصلي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الفيصلي والحزم:

وكان الفيصلي نجح في إحراز هدف التقدم عبر لاعبه جوليو تفاريس بالدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم عنابي سدير بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، تمكن الرائد من إحراز هدف التعادل عبر لاعبه المغربي كريم البركاوي بالدقيقة الـ82 من ركلة جزاء.

عنابي سدير يحرم الرائد من الصدارة:

وأصبح رصيد عنابي سدير بعد التعادل 8 نقاط بالمركز التاسع، بينما أصبح رصيد الرائد 11 نقطة في المركز الثالث.

وسيواجه الرائد، فريق ضمك يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة، بينما يلعب عنابي سدير مع الباطن بالجولة السابعة يوم الجمعة المقبل.