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الفيصلي يستهدف الفوز الرابع ضد الفيحاء بدوري محمد بن سلمان
خلال مباراة اليوم بالجولة الخامسة

الفيصلي يستهدف الفوز الرابع ضد الفيحاء بدوري محمد بن سلمان

2021/09/16
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفيصلي يستهدف الفوز الرابع ضد الفيحاء بدوري محمد بن سلمان لاعبو الفيصلي - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يسعى الفيصلي لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء خلال مباراة اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي ضد الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد الفيحاء عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفيصلي ضد الفيحاء 6 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح عنابي سدير في تحقيق الفوز 3 مرات، مقابل انتصار وحيد للفريق البرتقالي، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بشكل جيد، قبل أن يتراجع مستواه آخر جولتين، ويطمح لاستعادة توازنه على حساب الفيحاء اليوم.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تجنب الخسارة في منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ضد عنابي سدير.

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ولكنه خاض 3 لقاءات.

الفيصلي
لاعبو عنابي سدير – المصدر spl


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