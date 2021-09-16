الفيصلي يعبر الفيحاء بثنائية ويحرمه من الصدارة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استطاع فريق الفيصلي تحقيق فوز صعب على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل رومان أمالفيتانو الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة 9، قبل أن يسجل صامويل أوسو هدفًا للفيحاء في الدقيقة 45، لكن حكم الـ VAR قرر إلغاء الهدف.

ملخص المباراة:

وشهدت الدقيقة 72 تسجيل هدف لفريق الفيصلي عن طريق تافاريس لكنه ألغي بتدخل من تقنية الـ VAR ليعود نفس اللاعب ويسجل الثاني للفيصلي في الدقيقة 77.

ونجح سلطان مندش في تسجيل هدف تقليص الفارق للفيحاء في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط ليتساوى مع الهلال والرائد وضمك والفتح، خلف الاتحاد صاحب الـ 9 نقاط في الصدارة، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع.

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