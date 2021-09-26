دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل اليوم حملة مكارم الأخلاق التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند وعدد من قيادات الهيئة.

أهداف حملة مكارم الأخلاق

واستمع أمير منطقة مكة لشرح عن أهداف الحملة والتي تهدف لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التي تُعنى بـ: