الفيصل يطلق جائزة مكة للتميز وبدء استقبال الترشيحات للدورة 13

المواطن - واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أعمال الدورة الثالثة عشرة من جائزة مكة للتميز عن العام 1442هـ ، وبدء استقبال الترشيحات الذي يستمر 3 أشهر، فيما دشّن سموه المنصة التفاعلية للجائزة.

ضيف شرف جائزة مكة للتميز

وأعلن سموه عن اختيار منتدى الجوائز العربية ضيف شرف لجائزة مكة للتميز ، عقب ذلك اطلع سموه على أهداف المنصة الرقمية للجائزة التي تواكب التحوّل الرقمي في المنطقة لتسهم في التسهيل على المترشحين وتجويد الأعمال ، إضافة إلى إنجاز أعمال التحكيم والتقييم.

عقب ذلك اطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الجائزة منذ انطلاقتها ، حيث استقبلت خلال 12 عاماً 4193 مبادرة، وتم تحكيم 2751 مبادرة ، وبلغ عدد الفائزين من الجهات والأفراد 108 فائزين ، فيما حرصت الجائزة على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية ، بهدف تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل ، بجانب إظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة ، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير ، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة ، وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنطقة.

أهداف وفروع الجائزة

وهدفت الجائزة إلى المشاركة في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة ، وتحقيق الرؤية التنموية للمنطقة ، والوصول لأعلى مستويات الجودة والتميز في الأداء ، بجانب تشجيع التنافس بين الجهات والأفراد وتكريم المتميزين ، وتعزيز الابتكار عبر إيجاد منصة لتبادل التجارب الناجحة.

وتستقبل جائزة مكة للتميز المترشحين في 9 أفرع : فرع التميز في خدمات الحج والعمرة ، وتُمنح للجهات أو الأفراد الساعين لتقديم أفضل الحلول والخدمات في قطاع الحج والعمرة ، وفرع التميز الإداري ، وتُمنح تقديراً لإنجازات المتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات الإدارية ذات النتائج والمخرجات المميزة ، وينال جائزة التميّز الثقافي المتميزون في دعم الحراكِ الثقافي وتعزيز أعماله ومفاهيمه ، أما فرع التميّز الاقتصادي فتُعطى للمتميزين في تفعيل التنمية الاقتصادية ، وفي حقل التميّز العمراني تُقدّم الجائزة للجهات أو الأفراد عن أعمالهم التصميمية والتنفيذية المدهشة في المجال العمراني.

ويُمنح فرع التمّيز الاجتماعي للمتميزين في الأدوار الاجتماعية البارزة لخدمة المجتمع وإنسان المنطقة ، فيما يُمنح المتميزون في تقديم أفضل الحلول البيئية والخدمات في مجالات البيئة جائزة فرع التميّز البيئي ، كما تُقدّم جائزة التميز العلمي والتقني للمتميزين في مجال الأبحاث العلمية والابتكارات والاختراعات ، وفرع التميّز الإنساني تُمنح فيه الجائزة تقديراً لإنجازات الأفراد الاستثنائية في المجال الإنساني ، بشرط أن تكون الشخصية المختارة قدّمت جهداً مميزاً في عدد من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بإنسان المنطقة وفق بصمة واضحة ومؤثرة.

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