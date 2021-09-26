أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص لارتكابه عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبات ودهس مقيم.

تفاصيل الحادث:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مركبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة مركبات نتج عن إحداها التسبب في دهس مقيم.

إحالة إلى النيابة:

ولفت المتحدث إلى أنه تم نقل المقيم إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة، وجرى إيقاف المقيم اليمني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.