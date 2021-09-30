أعلن المرور السعودي، القبض على قائدة مركبة كانت تقود بشكل متهور.

ضبط المتهورة:

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدة مركبة تقوم بالقيادة بطريقة متهورة؛ فقد تم ضبطها وإحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

المرور يحذر من التباطؤ:

وقال المرور في وقت سابق: إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

شروط التظليل:

وفي سياق متصل أعاد المرور التذكير بشروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًّا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال: إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة- على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.