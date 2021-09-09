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القبض على مخالفين لنظام العمل ارتكبا 31 سرقة في الرياض
تم إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية

القبض على مخالفين لنظام العمل ارتكبا 31 سرقة في الرياض

2021/09/09
الساعة 4:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مخالفين لنظام العمل ارتكبا 31 سرقة في الرياض العاصمة الرياض
المواطن - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على مخالفَين لنظام العمل ارتكبا 31 حادثة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (31) حادثة بذات النمط والسلوك والإجرامي، تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وتم إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.


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