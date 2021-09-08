القبض على مقيمين سرقا مقتنيات شخصية من مركبتين في نجران

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة نجران القبض على مقيمين ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدّث الإعلاميّ لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أنّ المتابعة الأمنيّة لقضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيّة اليمنيّة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين، وتمّ إيقافهما واستعادة المسروقات، واتّخذت بحقّهما الإجراءات النظاميّة الأوّليّة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.

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