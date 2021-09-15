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القبض على مواطن دهس فتاتين في أحد أحياء القصيم
جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية

القبض على مواطن دهس فتاتين في أحد أحياء القصيم

2021/09/15
الساعة 1:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطن دهس فتاتين في أحد أحياء القصيم
المواطن - واس

أعلنت شرطة القصيم القبض على مواطن دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة.

تفاصيل الحادث:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.


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