القحطاني: مدرب النصر غير مقنع ومن حق الجماهير أن تنتقد مدربها

المواطن - إسلام البشبيشي - الرياض

أكد المحلل الرياضي خالد القحطاني، على أن الجماهير بشكل عام من حقها انتقاد مدرب فريقها في أي وقت، مشددًا على أن أي مدرب ليس محصنًا من الانتقادات.

خالد القحطاني ينتقد مدرب النصر:

وخلال ظهوره في برنامج “أكشن مع وليد” المذاع عبر شاشة قناة “MBCAction” أشار القحطاني إلى أن مانو مينيزس مدرب النصر “غير مقنع” إلى حد كبير من وجهة نظره، مضيفًا أن الفريق النصراوي مليء باللاعبين المحليين المميزين، فضلًا عن اللاعبين الأجانب أصحاب المستويات المميزة.

واستطرد القحطاني في حديثه إن مينيزيس لم يلبّ بعض الاحتياجات الأساسية لفريقه في الصفقات الأجنبية التي ضمها الفريق، وتحديدًا في مركزي حارس المرمى والظهير الأيسر، وأردف أن مدرب الفريق النصراوي كان عليه أن يقدم فريقه في صورة أفضل من ذلك على مستوى الأداء داخل الملعب.

موعد قرعة الدور ربع النهائي:

والجدير بالذكر أن، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيقيم قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، اليوم، حيث يقام دور ربع النهائي في 16 أكتوبر المقبل فيما سيُقام دور نصف النهائي يوم 19 من الشهر ذاته على أن يُلعب النهائي يوم 23 نوفمبر.

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