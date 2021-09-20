الكشف عن أقرب المرشحين لتدريب النصر

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف الناقد الرياضي فلاح القحطاني، عن الخيارات المطروحة أمام نادي النصر لمنصب المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.

النصر يُقيل مينيز:

وكان نادي النصر قد أعلن، مساء أمس، عن إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

أسماء المدربين المرشحين لتدريب النصر:

وقال القحطاني خلال ظهوره في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع عبر شاشة قناة “24 الرياضية”: إن قائمة المدربين المرشحين لتدريب النصر خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز تضم كل من الفرنسي رودي جارسيا، والبرتغالي أندريه فيلاش بواش، والسويسري رينيه فايلر، والإسباني إرنستو فالفيردي، والبرتغالي باولو فونيسكا.

واستطرد الناقد الرياضي في حديثه قائلًا: إن المدرب القادم لفريق النصر لن يخرج من بين مجموعة المدربين المشار إليهم، مضيفًا أن السير الذاتية لجميع هؤلاء المدربين مميزة، ويكفي أن أحدهم سبق له تدريب فريق برشلونة الإسباني.

والجدير بالذكر أن مانو قد تعرض لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تتسبب خسارة الفريق أمام الاتحاد بالأمس في قرار الإدارة بإقالته.

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