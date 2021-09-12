الكشف عن أول وثيقة سرية لأحداث 11 سبتمبر

المواطن - متابعة

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، اليوم الأحد، أول وثيقة متعلقة بأحداث 11 سبتمبر بعد رفع السرية عنها بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء قرار بايدن بسبب ضغوط مكثفة من جانب أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، حيث من المقرر الكشف عن جميع الوثائق، خلال الستة أشهر المقبلة، والتي قد تحمل الكثير من المفاجآت الصادمة، بحسب تقديرات المراقبين.

تحقيقات فيدرالية في الهجوم

وفي وقت سابق قد صرح بايدن بأنه وقع أمرًا تنفيذيًا يتضمن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن أحداث 11 سبتمبر.

وأشار بايدن إلى أن رفع السرية يجب أن يدخل حيز التنفيذ في “الأشهر الستة المقبلة”، مضيفًا “يجب ألا ننسى أبدًا الألم المستمر لعائلات وأحبّاء 2977 شخصًا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا”.

تهديد عائلات الضحايا

جاء ذلك بعدما هدد مئات من أفراد عائلات الضحايا بعدم مشاركة بايدن في مناسبات إحياء ذكرى الضحايا ما لم ينزع السرية عن وثائق حكومية.

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