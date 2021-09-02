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الكلية التقنية بنجران تهيئ 147 متدرباً للتدريب التعاوني
بالتعاون مع جهات التدريب في القطاعين الحكومي والخاص

الكلية التقنية بنجران تهيئ 147 متدرباً للتدريب التعاوني

2021/09/02
الساعة 11:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الكلية التقنية بنجران تهيئ 147 متدرباً للتدريب التعاوني
المواطن - واس

نفذت الكلية التقنية بنجران اليوم ، برنامج “التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني” ، بمشاركة 147 متدرباً ، بالتعاون مع جهات التدريب في القطاعين الحكومي والخاص.

برنامج الكلية التقنية بنجران

وأكدت الكلية أن البرنامج يُعد جهداً مشتركاً بين الكلية وقطاع العمل الحكومي والخاص، و يتيح للمتدرب تطبيق ما اكتسبه خلال فترة تدريبه في الكلية من معارف ومهارات في منشآت قطاع الأعمال والإدارات الحكومية.

محاور البرنامج

وأوضحت أن البرنامج يشتمل على العديد من المحاور أهمها طريقة التسويق الذاتي من خلال التدريب التعاوني، وشرح آليات التدريب التعاوني وأهدافه، والسلوك والمواظبة، و طريقة إعداد التقارير الدورية والنهائي ، والاستفادة من الخبرات المتواجدة لرفع مستوى تأهيل المتدرب وتهيئته لسوق العمل ، مشيرةً إلى أن التزام المتدربين بأنظمة ولوائح جهات التدريب الداخلية والخارجية ، يسهل انخراطهم في سوق العمل.


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