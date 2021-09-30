أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن آخر المستجدات بخصوص مذكرة التفاهم مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية.

توقيع الخطوط العريضة:

وذكرت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أنه تم توقيع الخطوط العريضة تمهيداً للوصول إلى الاتفاقية النهائية مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية (هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس) في القطاع الطبي، وذلك لوضع إطار عمل وخطة تنفيذ لبنود مذكرة التفاهم والتي سيتم تمديدها لمدة 180 يومًا إضافية.

تأسيس مشروع مشترك:

ولفتت الكيميائية السعودية إلى أن هذا التوقيع سيعطي الفريق المشترك الوقت اللازم لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بهذا التعاون الاستراتيجي والذي من المتوقع بموجبه الوصول إلى الاتفاقية النهائية لتأسيس مشروع مشترك حصري لتقديم خدمات لوجستية في القطاع الطبي في المملكة العربية السعودية، مع العمل بنفس الأحكام والشروط السابقة.

وتابعت أنها ستعلن لاحقًا عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.