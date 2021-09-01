المالديف: استهداف مليشيا الحوثي للسعودية استفزاز لكل مسلمي العالم 

المواطن - المالديف

عبّر وزير مكتب رئاسة الجمهورية المالديفية علي زاهر، عن إدانة بلده بأشد العبارات للعدوان الآثم الذي استهدف ‎مطار أبها الدولي والذي نفذته الميليشيات الانقلابية في ‎اليمن المدعومة من إيران، مؤكدًا أنه سافر ومستفز وينم عن تأصل الإرهاب في نفوس مرتكبيه.

حماية المدنيين:

كما أكد أن المالديف تؤيد الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو المملكة وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تحرم كل العدوان على المدنيين.

استفزاز للمسلمين:

وبيَّن علي زاهر أن استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة مستفز لكل المسلمين بالعالم، مطالباً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف عدوان المليشيات الحوثية التي تتبناها دول معروفة تدعم الإرهاب.

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