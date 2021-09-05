المبعوث الأممي الجديد لـ اليمن يبدأ مهامه اعتباراً من اليوم

المواطن - الرياض

يبدأ المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ مهام عمله اليوم، ومن المنتظر أن يحرك الدبلوماسي السويدي فترة من الركود التي طغت على المشهد اليمني منذ رحيل مارتن غريفيثس إلى وكالة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

ووفقاً لما نقلته الشرق الأوسط عن إزميني بالا، مديرة الاتصالات بمكتب المبعوث الأممي لليمن، فإن المبعوث سيدلي بإحاطة لمجلس الأمن في العاشر من سبتمبر الجاري، حول مرئياته ومستجدات الوضع.

حلقة الوصل بين أطراف النزاع

يذكر أن المبعوث الأممي يمثل الأمين العام للأمم المتحدة في البلد الذي تُوكل إليه المهمَّة فيه وهو حلقة الوصل الأقرب بين أطراف النزاع والأمم المتحدة.

يستخدم الدبلوماسية التي تعد من مستلزمات العمل الذي يقوم به ويحظى بالحماية القانونية من خلال أحكام الميثاق ونصوص قواعد القانون الدولي العام.

وتندرج مهامه في سياق البحث عن حل متوافق عليه كما نصت قرارات مجلس الأمن وتحركات المبعوث الأممي تتم في إطار التسوية السلمية ومؤطرة بقرارات المجلس ذات الصلة.

التقريب بين وجهات النظر

وتنطوي مهامه دائما على مدخل رئيسي وهو السعي إلى التقريب بين وجهات النظر دون التدخل في النزاع لصالح طرف أو على حساب طرف آخر وإلا فإن مهمته مآلها الفشل وإذا وقع تجاوز لهذه الصلاحيات فمن حق البلد المعني رفض كل تجاوز لهذه الصلاحيات.

وكان مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة، قال إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا له إلى اليمن، خلفا لمارتن غريفيثس.

ويخلف غروندبرغ السيّد مارتن غريفيثس (المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية) الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، حيث أعرب الأمين العام عن امتنانه له على التزامه وخدمته المتفانية.

وتم تعيين المغربي جمال بنعمر مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في اليمن والذي بدأ عمله كممثل للأمين العام في اليمن منذ عام 2011، ثم الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عام 2015 والبريطاني مارتن غريفيثس في عام 2018.

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