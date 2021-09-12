المتحدث الأمني يرد على سؤال “المواطن” حول التعامل مع التجمعات المخالفة

المواطن - فواز الأسلمي - المواطن

جدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية على التجمعات المخالفة دون تهاون، مشددًا على أن رصد هذه التجمعات يتم عبر أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

المتحدث الأمني يحذر من مخالفة التعليمات

وحث المتحدث الأمني المواطن والمقيم على عدم المشاركة في هذه التجمعات والإبلاغ عنها في أي وقت دون تردد لأن هذه التجمعات هي أحد أهم أسباب انتقال العدوى.

جاء ذلك ردًا من المتحدث الأمني على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول الإجراءات المتبعة مع هذه التجمعات.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم أنه تم رصد 22875 مخالفة للإجراءات الاحترازية وذلك خلال الفترة من 28 / 1 / 1443هـ حتى 4 / 2 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8098)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2869)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2068)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2053)، ومنطقة القصيم بـ(2000)، ومنطقة حائل بـ(1811)، ومنطقة الجوف بـ(1241)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(793)، ومنطقة عسير بـ(549)، ومنطقة تبوك بـ(509)، ومنطقة جازان بـ(386)، ومنطقة الباحة بـ(318)،، ومنطقة نجران بـ(180).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة