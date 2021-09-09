المحياني: الأهلي يحتاج الفوز وهاسي جزء من مشروعنا

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موسى المحياني على ثقة الإدارة في المدير الفني بيسنيك هاسي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة الثقة.

موسى المحياني – المدير التنفيذي للنادي #الأهلي: كنا قريبين من الانتصارات ونحتاج الفوز لاستعادة الثقة.. جمهور الاهلي يتميز بالنضوج والأزمات تصنع الأجيال.. الأهلي قادر على تحقيق انجاز وما يهمنا "الاستدامة" اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد #MBCAction#شاهد pic.twitter.com/WqEcmJNcJB — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 8, 2021

المحياني يؤكد استمرار هاسي مع الأهلي:

وعلق المحياني قائلًا: “كنا قريبين من الانتصار في الثلاث مباريات الماضية؛ ونحتاج الفوز لاستعادة الثقة”، مضيفًا: “ثقتي في المدرب هاسي كبيرة جدًّا وأنا ما زلت على يقين بإمكانياته وهو جزء من مشروع الأهلي الجديد”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غياب الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة التعاون المقبلة، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، ويطمح في استعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول.

البحث عن الاستدامة:

وتابع المحياني: “الوقت مهم جدًّا بالنسبة لأي منظومة رياضية، نعمل على تطوير هذه المنظومة بعد موسم صعب ونتائج غير مرضية، مهما توفر لك أموال وكفاءات لن تستطيع تحقيق أي شيء بوقت قصير لذلك الوقت مهم جدًّا”.

وأضاف: “شعار الأهلي مسؤولية كبيرة، العمل إلي نبحث عنه هو الاستدامة، البطولات بحجم النادي مهمة طبعًا ونتمنى نحقق، ولكن الأهم هو استدامة الفريق وعودة الروح للنادي، بإذن الله خلال هذه السنة أو نهايتها راح توضح بيئة النادي الجديدة”.

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