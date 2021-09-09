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المحياني: الأهلي يحتاج الفوز وهاسي جزء من مشروعنا
متمنيًا عودة الروح إلى الفريق

المحياني: الأهلي يحتاج الفوز وهاسي جزء من مشروعنا

2021/09/09
الساعة 1:28 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المحياني: الأهلي يحتاج الفوز وهاسي جزء من مشروعنا المحياني - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

شدد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موسى المحياني على ثقة الإدارة في المدير الفني بيسنيك هاسي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة الثقة.

 

المحياني يؤكد استمرار هاسي مع الأهلي:

وعلق المحياني قائلًا: “كنا قريبين من الانتصار في الثلاث مباريات الماضية؛ ونحتاج الفوز لاستعادة الثقة”، مضيفًا: “ثقتي في المدرب هاسي كبيرة جدًّا وأنا ما زلت على يقين بإمكانياته وهو جزء من مشروع الأهلي الجديد”.

بيسنيك هاسي
هاسي – المصدر @ALAHLI_FC

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غياب الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة التعاون المقبلة، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، ويطمح في استعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

البحث عن الاستدامة:

وتابع المحياني: “الوقت مهم جدًّا بالنسبة لأي منظومة رياضية، نعمل على تطوير هذه المنظومة بعد موسم صعب ونتائج غير مرضية، مهما توفر لك أموال وكفاءات لن تستطيع تحقيق أي شيء بوقت قصير لذلك الوقت مهم جدًّا”.

وأضاف: “شعار الأهلي مسؤولية كبيرة، العمل إلي نبحث عنه هو الاستدامة، البطولات بحجم النادي مهمة طبعًا ونتمنى نحقق، ولكن الأهم هو استدامة الفريق وعودة الروح للنادي، بإذن الله خلال هذه السنة أو نهايتها راح توضح بيئة النادي الجديدة”.


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