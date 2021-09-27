قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني إن التحول للطاقة النظيفة سيخفض استهلاك الإنفاق إلى 50 مليون دولار بحلول 2030.

فيديو | رئيس المركز الوطني لإدارة الدين: التحول للطاقة النظيفة سيخفض استهلاك الإنفاق إلى 50 مليون دولار بحلول 2030 #الإخبارية#مؤتمر_القطاع_المالي pic.twitter.com/RsZOx9MW7s — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 27, 2021

وأضاف المديني، خلال مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية، أن السندات الحكومية الخضراء ستصدر بحلول 2022 إن لم يكن قبل ذلك، مضيفا أن المملكة وضعت هدفاً متوسط المدى للوصول إلى الأسواق المالية المختلفة بأسعار معقولة.

وأشار هاني المديني إلى أن التحول للطاقة النظيفة سيخفض استهلاك الإنفاق لاسيما في مجال الطاقة بحلول 2030 بشكل كبير.