المرور يضبط قائد مركبة متهورًا عرّض حياة المارة للخطر

المواطن - الرياض

تفاعلت إدارة المرور مع مقطع فيديو لقائد مركبة يقود سيارته بتهور بأحد طرق المملكة وبطريقة مخالفة للنظام.

وأوضح المرور، أنه تم إلقاء القبض على قائد المركبة وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/Dki2ybjzi0 pic.twitter.com/lMoCa8KHe2 — المرور السعودي (@eMoroor) September 11, 2021

نصائح بتهدئة السرعة:

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة، لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

أهمية الالتزام بالسرعات:

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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