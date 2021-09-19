المرور يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر

المواطن - الرياض

ضبطت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، قائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/RYFHIxOHyG pic.twitter.com/EaN9Y7hZAR — المرور السعودي (@eMoroor) September 19, 2021

تهور وسرعة جنونية

وتفاعل المرور، مع مقطع فيديو وثق تهور قائد مركبة وقيادته بسرعة جنونية على أحد الطرق في المملكة.

جاء ذلك استجابة لما نشرة أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي، ورد المرور بقوله “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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