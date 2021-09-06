المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض أغلى جير في العالم

المواطن - واس

عرض المزاد الدوليال لمزارع إنتاج الصقور، في يومه الأخير مساء اليوم، أغلى صقر (جير) في العالم، بعد أن ظفر به صقَّار بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألف، وذلك في المزاد الذي أقيم بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمالي مدينة الرياض).

ملكية الصقر:

وتعود ملكية الصقر الأصلية لمزرعة باسيفك نورث ويست الأمريكية؛ أفضل مزرعة عالمية للصقور، وهو صقر قرموشة جير (ألترا وايت)، طوله يساوي عرضه، ويبلغ ١٦ إنشاً ونصف إنش، ووزنه ٩٨٠ جراماً.

وشهد المزاد تنافسًا اسمرت لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم في مزاد.

انطلاقة المزاد:

وكان المزاد قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، منها بيع صقر كندي نادر الجمال بمبلغ ٣٥٠ ألف ريال، فيما عرضت مزارع الإنتاج القادمة من ١٤ دولة، صقوراً من نخبة السلالات، لقيت إقبالاً كبيراً من صقَّاري المملكة والمنطقة.

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