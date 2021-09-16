المسافة المثالية بين العين والتلفزيون

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور نبيل عبدالقدوس، أن دقة شاشة التلفزيون تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسافة جلوس المشاهد، إلى جانب حجم الشاشة، وكلما كانت الشاشة كبيرة ازدادت المسافة، طالما يستطيع الفرد الرؤية بوضوح دون الشعور بأي انزعاج، مبينًا لـ”المواطن“، أن الاقتراب من الشاشة كثيرًا دون ترك المسافة اللازمة يسبب إجهاد العين.

أعراض إجهاد العين:

وقال إن هناك بعض الأعراض التي تنتج عن إجهاد العين بسبب قرب المسافة بين المشاهد والشاشة التلفزيونية منها الحكة المستمرة، أو خروج الدموع إذا كان الفرد يشكو من جفاف في العينين، ضبابية الرؤية، والصداع، وذلك بسبب شد العضلات الهدبية، لذا الأفضل الابتعاد عن الشاشة بالمسافة التي تتجاوز المترين إلى أربعة أمتار، وأفضل مسافة لمشاهدة التلفزيون هي أكثر مسافة تريح أعين المشاهد.

قصر نظر الأطفال:

ولفت إلى ضرورة أبعاد الأطفال قدر الإمكان عن الشاشة التلفزيونية، فللأسف الأطفال كثيرًا ما يقتربون من الشاشة ولا يتركون المسافة المطلوبة، مما يسبب ضعف النظر مع مرور الزمن، كما أن جلوسهم بقرب الشاشات يعرضهم للإصابة بالجفاف، وهي حالة تنتج بسبب الإجهاد، وعدم الترميش الجيد مما يحرم العين من الرطوبة اللازمة، وبعد فترة يضطر الطفل في سن مبكرة إلى ارتداء النظارة الطبية بسبب قصر النظر وعدم قدرته على رؤية الأشياء البعيدة.

ممارسة تمارين الرقبة:

ونصح الدكتور عبدالقدوس بضرورة تحريك الرقبة ببعض التمارين الخفيفة كل نصف ساعة عند مشاهدة التلفزيون، وخصوصًا المعلقة على الجدران، إذ إن الرقبة أيضًا تتعرض للإجهاد بسبب استمرارها على وضع واحد لساعات طويلة، فالتمارين الخفيفة تبعد عن الرقبة الألم والتيبس والشعور بالتعب والرغبة الشديدة في ممارسة الطقطقة للشعور بالراحة، وهو أيضًا سلوك محفوف بالمخاطر.

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