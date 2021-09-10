المسحل: قريبًا سنحصل على أرض مناسبة لتكون مقرًا للمنتخب والأندية

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف ‏ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اقتراب الوزارة من الحصول على قطعة أرض، لتصبح مقرًا مناسبًا لمعسكرات المنتخب والأندية.

وقال المسحل عبر برنامج ملعب SBC: “قريبًا سنعلن عن الحصول على أرض بمساحة تفوق 100 ألف متر في أحد المدن التي يكون الطقس فيها في الصيف ملائمًا، وستكون مقرًا لمعسكرات المنتخب والأندية”.

ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: قريبًا سنعلن عن الحصول على أرض بمساحة تفوق 100 ألف متر في أحد المدن التي يكون الطقس فيها في الصيف ملائم، وستكون مقر لمعسكرات المنتخب والأندية.#ملعب_SBC pic.twitter.com/bnG7rS4VY7 — #ملعب_SBC (@sbcsport) September 9, 2021

وكان ياسر المسحل قد أكد أنه يعمل على صناعة منتخب ضمن أفضل 20 منتخبًا في العالم بحلول 2034، مشددًا على تقدم الأخضر في تصنيف فيفا الجديد.

استراتيجية تحول كرة القدم السعودية:

ودشن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، كما وجه الشكر إلى القيادة لدعم مجال الرياضة.

وتهدف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.

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