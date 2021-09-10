المسحل: ندرس فكرة تخفيض الأجانب بما لا يتعارض مع مصلحة الكرة السعودية

المواطن ـ إسلام البشبيشي

انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية تُفيد بتخفيض عدد الأجانب في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما دفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل لتوضيح الأمر.

وأكد ‏ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن الاتحاد يدرس هذه الفترة تخفيض عدد الأجانب بما لا يتعارض مع مصلحة الكرة السعودية.

وقال المسحل عبر برنامج الملعب SBC :” أنا شخصيًا لا أرى أن عدد الأجانب سيخفض، الأمر تتم دراسته الآن سواءً بتخفيض العدد أو زيادته بما لا يتعارض مع مصالح الكرة السعودية“.

موعد عودة دوري محمد بن سلمان:

والجدير بالذكر أن عجلة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، سوف تدور من جديد بعد غد السبت، وذلك بعد توقفها خلال المدة الماضية لمشاركة المنتخب السعودي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي يتصدّرها الأخضر مناصفة مع أستراليا بتحقيقهما 6 نقاط من فوزين.

وأصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أقوى الدوريات العربية والخليجية؛ نظرًا لاستقطاب أنديته الكبيرة نجومًا أجانب من العيار الثقيل، فمن المتوقع أن يكون الدوري بالموسم الجديد تنافسيًا للغاية نظرًا لقوة التعاقدات الصيفية المبرمة.

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