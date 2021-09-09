المسحل: نضع استراتيجية شاملة لنكون ضمن دول النخبة كرويًا

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن شكره وامتنانه للقيادة لدعمهم الكبير لمجال القيادة.

المسحل يؤكد وضع استراتيجية شاملة

وقال ياسر المسحل خلال إطلاق استراتيجية تحول الكرة السعودية: “رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود للرياضة، تدفعنا للعمل بجد للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية”.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تصريحاته قائلًا: “ستضع الاستراتيجية الشاملة، بإذن الله، كرة القدم السعودية في الطريق الصحيح لتصبح المملكة من ضمن دول النخبة كرويًا”.

وكان ياسر المسحل قد أكد أنه يعمل على صناعة منتخب ضمن أفضل 20 منتخبًا في العالم بحلول 2034، مشددًا على تقدم الأخضر في تصنيف فيفا الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

استراتيجية تحول كرة القدم السعودية

ودشن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، كما وجه الشكر إلى القيادة لدعم مجال الرياضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتهدف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.

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