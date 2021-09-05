المسحل يدعم المنتخب السعودي قبل السفر إلى عُمان

المواطن - محمد سمعه

استمر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت في تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 في قطر.

المسحل يجتمع بلاعبي الأخضر:

وحرص ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعم لاعبي الأخضر قبل مواجهة عمان، كما نقل لهم تهنئة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة الفوز على فيتنام، وثقته بنجوم الأخضر في مواصلة تحقيق الأهداف.

ونوه المسحل على أهمية المباراة القادمة وقوة المنتخب العماني مما يتطلب على الجميع مواصلة العمل بتركيز عالي. ومؤكدًا في كلمته على ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة كاملة من أجل المضي نحو تحقيق الهدف.

وأجرى الأخضر تدريباته اليوم تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد على “إستاد الأمير فيصل بن فهد”.

بعثة المنتخب السعودي تغادر غدًا إلى عُمان:

وسوف تغادر بعثة الأخضر إلى سلطنة عمان مساء يوم غدٍ الأحد من مطار الملك خالد الدولي عبر طائرة خاصة.

وتضم مجموعة الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى النقطة السادسة للبقاء في صدارة المجموعة الثانية.

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