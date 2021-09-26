أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن التنبؤ بالتغيرات المناخية يجب ألا يتعدى 5 أيام مقبلة أو أقل، فتوقع حالة الطقس لمدة شهر أو فصل أو موسم كامل ضَرب من الحدس والتخمين.

وأوضح المسند، عبر حسابه في “تويتر”، أن المخرجات العلمية للنماذج المناخية بشأن التوقعات الجوية طويلة المدى لمناخ المملكة متخبطة وعاجزة عن قراءة المستقبل البعيد لفصل زمني على وجه يطمئن له المراقب.

ونصح الهواة والمختصين بتداول توقعاتهم بعيدة المدى عبر منتدياتهم ومجموعاتهم الخاصة، حتى لا يفقدوا المصداقية حال تغير الأحوال بعد نشرها على العامة.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا تزال الفرصة مهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.