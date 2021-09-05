المسند: غداً دخول طالع الجبهة النجم الثاني في سهيل

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، دخول طالع الجبهة (النجم الثاني في سهيل) غداً، وهي أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، والجبهة نجم شامي وعدد أيامه 14 يوماً.

وأضاف المسند: “بقي على فصل الخريف 18 يوماً، وعلى موسم الوسم 41 يوماً، بينما تبقى على فصل الشتاء 108 أيام”.

* غداً دخول طالع الجبهة (النجم الثاني في #سهيل) وهي أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، والجبهة نجم شامي وعدد أيامه 14 يوماً. * بقي على فصل #الخريف 18 يوماً، وعلى موسم #الوسم 41 يوماً، بينما تبقى على فصل #الشتاء 108 أيام.https://t.co/WtRc7qhGkQ pic.twitter.com/vw0kehr1xz — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) September 5, 2021

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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