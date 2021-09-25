قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، إن اليوم وغداً يؤذن الفجر والظهر والمغرب والعشاء في مكة و المدينة في وقت واحد تقريباً ±1.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن التشابه في المغرب والعشاء يستمر لعدة أيام، مشيرا إلى أنه يمثل فصل الخريف الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف و الشتاء،

وأضاف المسند أن بواكير المنخفضات الجوية المسببة لحالات عدم الاستقرار الجوي، والحاملة (أحياناً) الأمطار ـ بإذن الله ـ تبدأ بعبور شمال المملكة”.