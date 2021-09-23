أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عزم المملكة على تحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار والتنمية.

وقال الملك سلمان في تغريدة له عبر تويتر: في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه.