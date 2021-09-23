الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من ملك المغرب | صحيفة المواطن الإلكترونية

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

الملك سلمان يتلقى التهنئة

وأعرب جلالته، عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، مشيدًا بما تشهده المملكة من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وبدوره – أيده الله – في تعزيز قيم السلام والمحبة والتضامن والإخاء.

وجدد الملك محمد السادس تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، راجيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي.

برقية ولي العهد

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، برقية تهنئة، من جلالة ملك المملكة المغربية، تضمنت التهاني لسموه بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.