بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة باولا ماي ويكس، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة باولا ماي ويكس، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.