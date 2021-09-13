المملكة تتبرع بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة كورونا

المواطن - الرياض

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية قدمت تبرعاً بقيمة 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة كورونا.

وأضافت منظمة التعاون الإسلامي، أن التبرع السعودي يشمل 22 دولة ضمن الدول الأعضاء.

وأشار أمين التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إلى أن التبرعات ستحول لمركز الملك سلمان للإغاثة.

وتابع العثيمين أنه سيتم فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة.

وقال يوسف العثيمين، إن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار فيروس كورونا.

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