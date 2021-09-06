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المملكة تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بالعراق
أعمال إجرامية تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية

المملكة تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بالعراق

2021/09/06
الساعة 1:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المملكة تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بالعراق
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للاعتداء الإرهابي، الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية العراق ووقوفها مع الأشقاء العراقيين في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وأكدت موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولجمهورية العراق حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


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