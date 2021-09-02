المملكة تمتلك أفضل أنظمة التحصين عالميًا.. حافظت على سلامة المجتمع وحاصرت فيروس كورونا

المواطن - الرياض

لم تأتِ شهادة وكالة بلومبرج الدولية للأنباء بأن السعودية تمتلك أفضل أنظمة التحصين في العالم من فراغ، فخير شاهد ودليل على ذلك الدعم منقطع النظير للقيادة الرشيدة للقطاع الصحي في المملكة.

دعم القطاع الصحي بالسعودية

وتؤكد شهادة بلومبرج، حكمة القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- التي وجهت باتخاذ إجراءات احترازية مسبقة وبناء خطة مواجهة محكمة، منذ بدء جائحة كورونا قبل عامين، الأمر الذي حافظ على سلامة المجتمع، وعزز من قدرة الدولة على محاصرة الفيروس ومنع انتشاره.

وأسهم فرض القواعد الصارمة التي سنتها حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وإثبات حالة التطعيم عبر تطبيق توكلنا، في حماية صحة المواطنين والمقيمين وفي ضمان سلامتهم، وجعل الحالة الصحية في المملكة آمنة، وبعيدة عن التقلبات الوبائية التي شهدها كثير من دول العالم.

استراتيجية إعطاء التطعيم للجميع

وبحسب المراقبين، فإن اعتماد المملكة استراتيجية إعطاء التطعيم للجميع، أبقى اقتصادها مفتوحًا ومنتجًا ويحقق أرباحًا، على عكس الخسائر الاقتصادية التي منيت بها دول أخرى عديدة، كما سهل العودة إلى الحياة بشكل طبيعي.

كما أدت السياسة التي وضعتها حكومة المملكة في مواجهة الجائحة، والتواصل النشط بين الجهات المختصة والمواطنين، والشفافية في عرض البيانات والإجابة على التساؤلات، إلى ارتفاع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين، وتعميق الثقة تجاه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وزاد من معدل الإقبال على تلقي اللقاحات، وتراجع حالات الإصابة الجديدة.

نجاح خطة التطعيم

وأسهم تشديد الجهات الصحية المختصة على سلامة اللقاحات وفعاليتها، وأهمية التحصين في حماية صحة المجتمع، في نجاح حملة التحصين، ووصول نسبة الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين إلى 42٪ من السكان، بينما بلغت نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة نحو 63٪، من بينهم 99٪ من طلاب المدارس العامة.

كما تشير المؤشرات الإيجابية لنجاح خطة تعميم التطعيم في المملكة إلى أنه يتوقع أن يتم تحصين 70٪ على الأقل من السكان بشكل كامل بحلول شهر أكتوبر، وهذا يضع المملكة في مرتبة متقدمة بين دول العالم، التي تمكنت من تأمين المجتمع بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

ويؤكد المراقبون أن نجاح خطة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، سرَّع في إعادة فتح الحدود أمام حركة المسافرين والبضائع، كما أعاد الروح إلى الأنشطة العامة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

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