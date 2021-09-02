المنتخب السعودي يتأخر بهدف بعد مرور 3 دقائق

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب فيتنام من إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب السعودي وذلك بعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الأول في مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022.

ملخص الشوط الأول

وسجل اللاعب كوانج هاي الهدف الأول للمنتخب الفيتنامي بالدقيقة الـ3.

كنو بديلًا لـ عبدالله عطيف المصاب

وغادر اللاعب عبدالله عطيف، المباراة متأثرًا بإصابة تعرض لها ليحل بدلًا منه اللاعب محمد كنو بالدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

تشكيلة المنتخب السعودي

وكانت جاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام عبدالإله العمري، عبدالله مادو، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

أما القائمة الاحتياطية للأخضر فجاءت مكونة من: “فواز القرني، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، محمد خبراني، علي الحسن، محمد البريك، سامي النجعي، محمد كنو، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان”.

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