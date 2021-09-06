المنتخب السعودي يسعى لأول فوز على عمان بتصفيات المونديال

المواطن - محمد سمعه

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى تحقيق أول فوز على منتخب عمان في تصفيات المونديال، وذلك بعد أن التقيا مرتين في تصفيات كأس العالم عام 2014.

وكان الأخضر تعادل بدون أهداف في المباراتين ضد منتخب عمان في مباراتين أقيمتا في المرحلة الثالثة من التصفيات لكأس العالم 2014 الذي أُقيم في البرازيل.

الأخضر تفوق في آخر مواجهة أمام عمان

يذكر أن آخر مواجهة بين السعودية وعمان، في كأس خليجي 24، ضمن دور المجموعات، بتاريخ 2 ديسمبر 2019، وانتهى اللقاء بفوز السعودية بنتيجة (3-1).

وستنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة غدًا الثلاثاء، الثامنة مساءً بتوقيت عمان على ملعب ” مجمع السلطان قابوس الرياضي” ببوشر في سلطنة عمان.

وستنقل قناة SSC7 بتقنية HD المباراة بجانب نقلها على منصة ” شاهد” وجهاز استقبال GOBX.

ماجد عبدالله هداف المنتخب السعودي أمام عمان

جدير بالذكر أن ماجد عبدالله نجم النصر السابق هو الهداف التاريخي لمباريات المنتخب السعودي ضد عمان برصيد 6 أهداف.

وتحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قبل المباراة قائلًا: “مباراة مثيرة للاهتمام لكلا المنتخبين بعد الفوز الذي تحقق في البداية، فقد شاهدنا نتيجة عظيمة لمنتخب عمان أمام منتخب اليابان، لذلك نعلم جيدًا بأن مباراة الغد مباراة صعبة”.

وأضاف رينارد: ” نعلم جميعًا أن جميع مباريات التصفيات صعبة، لذا يجب علينا أن نحترم جميع المنتخبات المنافسة التي وصلت للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والعمل بشكل متواصل من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي”.

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