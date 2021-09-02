المنتخب السعودي يقلب الطاولة على فيتنام بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي مباراته ضد منتخب فيتنام بالفوز بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

ملخص مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب فيتنام بهدف دون رد سجله اللاعب كوانج هاي بالدقيقة الـ3، ثم أهدر فهد المولد وسلمان الفرج فرصتين تهديفيتين قبل نهاية الشوط الأول.

الأخضر يسجل ثلاثية

وفي الشوط الثاني أضاف الأخضر 3 أهداف عبر كل من سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري في الدقائق الـ55 والـ68 والـ80 ليحقق الأخضر فوزًا مهمًا في بداية مشواره بالتصفيات.

وسيواجه الأخضر، منتخب عمان مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

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