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المنتخب السعودي يقلب الطاولة على فيتنام بثلاثية
في تصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي يقلب الطاولة على فيتنام بثلاثية

2021/09/02
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي يقلب الطاولة على فيتنام بثلاثية عبدالإله العمري
المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي مباراته ضد منتخب فيتنام بالفوز بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

ملخص مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام 

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب فيتنام بهدف دون رد سجله اللاعب كوانج هاي بالدقيقة الـ3، ثم أهدر فهد المولد وسلمان الفرج فرصتين تهديفيتين قبل نهاية الشوط الأول.

المنتخب السعودي ضد فيتنام

الأخضر يسجل ثلاثية 

وفي الشوط الثاني أضاف الأخضر 3 أهداف عبر كل من سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري في الدقائق الـ55 والـ68 والـ80 ليحقق الأخضر فوزًا مهمًا في بداية مشواره بالتصفيات.

وسيواجه الأخضر، منتخب عمان مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

المنتخب السعودي ضد فيتنام


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