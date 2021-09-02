المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متأخرًا بهدف أمام فيتنام

المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشوط الأول من مباراته ضد المنتخب الفيتنامي متأخرًا بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

خطأ يمنح فيتنام التقدم

وكان اللاعب كوانج هاي سجل الهدف الأول لـ منتخب فيتنام بالدقيقة الثالثة بعد خطأ مشترك من المدافع عبدالإله العمري والحارس محمد العويس.

إهدار فرصتين حقيقيتين لـ المنتخب السعودي

وأهدر اللاعب فهد المولد فرصة إحراز هدف التعادل، كما أهدر سلمان الفرج فرصة تهديفية حقيقية، وذلك بعد تألق من حارس فيتنام.

وشهدت المباراة في الدقيقة الـ18 خروج اللاعب عبدالله عطيف متأثرًا بالإصابة، وشارك بدلًا منه اللاعب محمد كنو.

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام على ملعب مرسول بارك في الرياض، حيث شهدت المباراة حضور سامي الجابر نجم الهلال السابق والفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال لدعم الأخضر.

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