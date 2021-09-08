الموارد البشرية: 3 شروط لإلغاء ملف المنشأة

المواطن - الرياض

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار بشأن آلية وخطوات غلق المنشآت وتسوية وضع العمالة.

خطوات غلق المنشأة:

وقالت الوزارة عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه لإلغاء ملف المنشأة لا بد من:

– تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.

– شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.

– الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال خدمة إلغاء ملف منشأة.

في سياق متصل، أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عمر الموظف السعودي يجب ألا يقل عن 18 ولا يتجاوز 60 عامًا، لاحتسابه في نسبة التوطين.

أهداف البرنامج:

وتتضمّن أهداف برنامج نطاقات المطور، تقليص نسب البطالة بشكل متدرج وسهل وذي أمد ممتد لـ3 سنوات قادمة، وتحقيق الشفافية والوضوح للمساهمة باستقرار منشآت القطاع الخاص، والمساهمة بتحسين مؤشرات التنافسية لبيئة الأعمال.

ويساهم البرنامج في تقليص عدد مجموعات نطاقات للأنشطة الاقتصادية لتصبح 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا، واستبدال النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت، وتطوير آلة حاسبة مخصصة للتسهيل على كل منشأة لمعرفة نسب التوطين المطلوبة.

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