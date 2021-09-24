رصدت عدسة “المواطن” مظاهر الفرح والبهجة في احتفال أهالي الطائف بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، كما شاركهم في ذلك الجاليات المقيمة في المحافظة.

احتفالات اليوم الوطني الـ 91

وشهدت الشوارع الرئيسية والميادين ازدحامًا بالمركبات، فيما رفرفت الأعلام الوطنية عاليًا وسط الأهازيج الوطنية، كما تزينت المركبات بالشعارات الوطنية وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

كما شهدت المنتزهات والحدائق والمجمعات التجارية ازدحامًا كبيرًا بالمواطنين والمقيمين وسط فرحة للأطفال الذين ارتدوا الملابس الوطنية والتي تحمل صور القيادة الرشيدة، فيما أقيمت من الفعاليات المتنوعة التي تتناسب مع هذه المناسبة الوطنية الغالية.

تزيين الشوارع والميادين

من جانبها قامت أمانة محافظة الطائف بتزيين الشوارع والميادين والمنتزهات بالإضاءات الخضراء والمجسمات وصور القيادة الرشيدة، أسهمت في جذب عدد كبير من المواطنين والمقيمين والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع هذه المجسمات والتي تزينت بصور القيادة الرشيدة وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.