تشهد الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -جولة “هي لنا دار”- مواجهة ديربي عسير بين أبها وضمك في القمة (30) تاريخيًا بين الناديين، وخلال الـ (38) عامًا الماضية التقى قطبا عسير في (29) مباراة بمختلف المسابقات غير دوري منطقة عسير، ويتفوق ضمك على أبها في الديربي التاريخي حيث استطاع تحقيق الفوز في (13) مباراة ؛ بينما فاز أبها في (11) مباراة وتعادلا في (5) مباريات.

أول مباراة في ديربي عسير

وكانت أول مباراة جمعت الفريقين بتاريخ 21 أكتوبر 1983م بدوري الدرجة الأولى وانتهت وقتها بتفوق (ضمك) بـ 4/1، فيما كانت آخر مباراة بالموسم الماضي في 21 مارس 2021 وانتهت بتفوق (ضمك) أيضًا 4/3 .

(المواطن) تستعرض هنا أرشيف مباريات الناديين الـ (29) في كافة المسابقات التي جمعتهما خلال الـ 4 عقود الماضية من غير مبارياتهما بدوري المنطقة:

* الدوري “الممتاز” دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

1- 28 ديسمبر 2019 (أبها) 3/2

2- 29 أغسطس 2020 (تعادل) 2/2

3- 22 ديسمبر 2020 (ضمك) 2/1

4- 21 مارس 2021 ( ضمك ) 4/3

5- 24 سبتمبر 2021

مباريات الدرجة الأولى في ديربي عسير

* دوري الدرجة الأولى:

1- 21 أكتوبر 1983 (ضمك) 4/1

2- 23 ديسمبر 1983 (ضمك) 1/0

3- 28 سبتمبر 1984 (تعادل) 1/1

4- 14 يناير 1985 (ضمك) 2/0

5- 19 يناير 2007 (ضمك) 2/0

6- 19 أبريل 2007 (ضمك) 3/2

7- 26 أكتوبر 2007 (تعادل) 2/2

8- 29 فبراير 2008 (أبها) 2/0

9- 22 أكتوبر 2009 (ضمك) 3/1

10- 3 مارس 2010 (أبها) 2/1

11- 7 يناير 2011 (أبها) 4/3

12- 22 أبريل 2011 (أبها) 5/3

13- 15 ديسمبر 2011 (أبها) 4/3

14- 6 أبريل 2012 (أبها) 3/1

15- 29 أغسطس 2018 (أبها) 1/0

16- 9 يناير 2019 (تعادل) 0/0

* تصفيات كأس ولي العهد:

1- 1995 (ضمك) 3/2

2- 2001 (أبها) 4/0

3- 2006(ضمك) 3/2

4- 2007(ضمك) 1/0

5- 2009 (ضمك) 1/0

6- 2010 (ضمك) 3/0

7- 2012 (أبها) 2/0

* كأس الأمير فيصل بن فهد:

1- 2 سبتمبر 2009 (أبها) 1/0

2- 7 نوفمبر 2009 (تعادل) 2/2