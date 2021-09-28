كشف نادي النصر عن الموعد المرتقب لإنهاء ملف تعاقد النادي مع مدرب للفريق الكروي الأول خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.

متحدث النصر يوضح التفاصيل

وقال الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال في النادي عبر حسابه في “تويتر” : ” نظرًا لكثرة المعلومات الخاطئة حول ملف مدرب الفريق الأول من إعلاميين وقنوات رسمية، إدارة النادي تؤكد حرصها على التعاقد مع الخيار الأنسب، لذا لا زالت تفاوض بعض المدربين رغم حصولها على موافقة مبدئية من مدربين آخرين، وسوف يُحسم الملف رسميًا نهاية الأسبوع الحالي بحد أقصى إن شاء الله”.

وكان النصر أقال المدرب البرازيلي مانو مينيز السبت قبل الماضي، بعد الخسارة من نادي الاتحاد بالجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رودي غارسيا خارج الحسابات

وأصبح المدرب الفرنسي رودي غارسيا خارج حسابات أصفر العاصمة بعد أن رفض عرضين لتدريب النادي العاصمي بحسب ما ذكره الإعلامي علي العنزي في حسابه بـ”تويتر”.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن إدارة مسلي آل معمر أصبحت تفكر في ضم المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني السابق لـ يوفنتوس الإيطالي.