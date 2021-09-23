عاد الفريق الكروي الأول في النصر لسكة الانتصارات، وذلك بالفوز على الباطن بهدف دون مقابل، في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة النصر ضد الباطن

ومنح تاليسكا الأفضلية لأصفر العاصمة في الدقيقة الخامسة والثلاثين، في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم العالمي بهدف دون مقابل.

العالمي يصل للنقطة التاسعة

وفي الشوط الثاني ظل أصفر العاصمة محافظًا على تقدمه ليحقق الفوز ويحصد النقطة رقم 9 له بعد مرور 6 جولات من دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن مباراة أصفر العاصمة ضد الباطن، كانت شهدت تولي المدرب مارسيلو قيادة الفريق الأول مؤقتًا بـ العالمي بعد إقالة مواطنه البرازيلي مانو مينيز.