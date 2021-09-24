دخل مدرب فلامنجو البرازيلي السابق، دومينيك تورينت ضمن قائمة أهم المرشحين لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

دومينيك تورينت مرشح لقيادة النصر

وأشار الصحافي الإيطالي ماتيو موريتو، إلى أن مساعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا السابق، تورينت أصبح على رأس المرشحين لخلافة البرازيلي مانو مينيز في قيادة النصر.

وأشار ماتيو موريتو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المدير الفني الإسباني تورنت، يملك عرضًا من غرناطة بجانب العرض النصراوي، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

وأقالت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر المدير الفني البرازيلي مانو مينيز بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم تستقر على المدرب الجديد حتى الآن.

تورينت مسيرة من التألق مع غوارديولا

ورحل دومينيك تورينت صاحب الـ59 عامًا عن صفوف فلامنجو البرازيلي في نوفمبر 2020، ولم يتول قيادة أي فريق، ما يسهل من تفاوض العالمي معه، وسبق أن عمل مساعدًا لغوارديولا في الفريق الأول لكر القدم بنادي برشلونة من 2008 وحتى 2012.

وعمل دومينيك تورينت بعد ذلك مع غوارديولا في صفوف بايرن ميونيخ الألماني خلال الفترة من 2013 وحتى عام 2016، قبل أن ينتقل معه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة عامين، وتركه للعمل كمدير فني لفريق نيويورك سيتي في 2018.