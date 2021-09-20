النصر يفكر في ضم مدرب دنماركي

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي النصر في التعاقد مع المدرب الدنماركي جلين ريدرشولم لقيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز.

وكان العالمي أقال المدرب البرازيلي مينيز، وذلك بسبب سوء النتائج، خاصة بعد الخسارة من نادي الاتحاد أول أمس السبت في دوري المحترفين السعودي.

وقال موقع Tutto Mercato Web الإيطالي إن المدرب الدنماركي صاحب الـ50 سنة مرشح لقيادة أصفر العاصمة خاصة أنه لا يعمل حاليًا مع أي فريق.

مسيرة المدرب الدنماركي

وسبق لـ المدرب جلين ريدرشولم أن عمل كمدرب مساعد لمنتخب الدانمارك للناشئين في الفترة بين 2006 و2008، وتولى مهام الإدارة الفنية لأندية ميتيلاند وفيندسيسل وسوندرييسكه في بلاده.

وفاز المدرب ريدرشولم بلقب دوري السوبر الدانماركي في موسم 2014-2015، وكأس الدانمارك في موسم 2019/2020.

ويقود المدرب المؤقت البرازيلي مارسيلو سيزار الفريق الأول بالعالمي لحين التعاقد مع مدرب جديد.

جماهير النصر تطلب مدرب ليون السابق

وفي وقت سابق، طالبت الجماهير النصراوية إدارة النادي، برئاسة مسلي آل معمر، بالتعاقد مع مدرب أولمبيك ليون الفرنسي السابق، رودي غارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.

ولم ينجح مينيز في تقديم أي بصمة فنية مع العالمي خلال 5 أشهر قضاها مع الفريق، رغم تعاقده مع صفقات مفيدة فنيًا مثل البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر لكن تواضع مستوى الفريق منذ بداية الموسم دفع إدارة مسلي آل معمر لإقالته على الفور.

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